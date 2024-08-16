Этот десерт обязательно станет гвоздем праздничного стола.

Приготовить вкуснейший шоколадный пудинг с жидкой начинкой можно всего за 10 минут. Этот рецепт шоколадного пудинга - идеальный десерт для того, чтобы произвести впечатление на гостей и при этом не проводить часы на кухне.

Шеф-повар Хейли Дин поделилась своим быстрым и простым рецептом этого восхитительного десерта, который можно приготовить всего за десять минут с помощью аэрофритюрницы, пишет Mirror.

"Эти пирожные являются основным блюдом на званом ужине, так как они не перестают впечатлять гостей, особенно когда они обнаруживают скрытый сюрприз", - говорит Дин.

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Шоколадный пудинг с начинкой - рецепт

Ингредиенты на 4 порции

4 столовые ложки какао-порошка, плюс еще 2 чайные ложки для посыпки;

100 г растопленного соленого сливочного масла, плюс дополнительное количество для смазки;

2 яйца;

150 г сахарной пудры;

80 г муки;

кусочки шоколада или шоколадные пуговицы.

Также понадобятся формы или противень для маффинов, который помещается в вашу аэрофритюрницу или мультипечь.

Как приготовить шоколадный пунг в мультипечи?

Смажьте формы сливочным маслом, а затем посыпьте их 2 чайными ложками какао - обязательно тщательно покройте каждую форму какао. На дно каждой формы положите диск пергаментной бумаги. Разогрейте гриль до 180°C.

Добавьте какао в растопленное масло и перемешайте.

В отдельной миске взбейте яйца и сахар до образования пены. Влейте в смесь какао, затем просейте четыре ложки муки и смешайте до однородности. Выложите шоколадную смесь в подготовленные формы, а затем вдавите в каждый пудинг по три кусочка шоколада.

Готовьте пудинги при 180°C в течение 8 минут, затем дайте им постоять 1 минуту. Достаньте пудинги с помощью небольшого ножа. Ешьте сразу же, по желанию полив небольшим количеством сливок.

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