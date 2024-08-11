За считанные минуты можно приготовить десерт для четырех человек.

Чизкейк в стакане - это идеальный летний десерт для неожиданных гостей или чтобы полакомиться самому. Он почти не требует кулинарных способностей, требует базовых и минимальных ингредиентов.

"Это идеальное завершение обеда в середине недели или любого импровизированного обеда, когда времени на приготовление мало или совсем нет", - отметила известный шеф-повар Нигелла Лоусон на своем веб-сайте.

Для приготовления чизкейка требуется менее 15 минут, и он чрезвычайно универсален. Вы можете не только заменить клубнику на ваши любимые фрукты, вы также можете заменить ее измельченным печеньем "Орео" или "Нутеллой", для тех, кто любит шоколад. Для приготовления понадобится:

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клубника - 200 г;

печенье - 4 шт;

сливочный сыр - 100 г;

сахарная пудра - 2 ст.л.;

жирные сливки - 125 мл;

лимонный сок - 1 ч.л.;

ванильный экстракт - 0,5 ч.л.;

четыре стакана по 150 мл.

Нарежьте клубнику мелкими кубиками и добавьте в миску. Насыпьте немного сахарной пудры на фрукты и накройте емкость. Несколько раз встряхните миску, чтобы равномерно распределить сахар.

Теперь поместите печенье в пакет и разомните его, пока крошка не станет мелкой и порошкообразной. Возьмите отдельную миску и смешайте сливочный сыр и сахарную пудру. Осторожно перемешайте, прежде чем добавить ванильный экстракт, сливки и лимонный сок. Продолжайте взбивать, пока смесь не станет светлой и кремовой.

Для подачи возьмите четыре стакана. Сначала положите печенье на дно, затем смесь со сливочным сыром и, наконец, добавьте клубнику.

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Ничто не может сравниться с домашним шоколадным тортом, но вам не придется тратить много времени на приготовление пищи или покупки ингредиентов, чтобы получить уютное угощение. Звездный шеф Джейми Оливер поделился, как правильно приготовить торт в чашке.

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