Для приготовления ризотто с грибами, рецепт которого дали профессионалы, не понадобится много продуктов.

Итальянская кухня давно стала фаворитом у многих людей. Сеть ресторанов Big Mamma, которая славится во всем мире аутентичными рецептами, поделилась своим ризотто с грибами.

Как пишет Express, это блюдо требует небольшого перечня ингредиентов и минимального времени приготовления. В результате вы получите настоящий вкус итальянской кухни.

Для приготовления ризотто с грибами нужно взять:

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рис - 420 г;

сливочное масло - 140 г;

пармезан - 120 г;

шалот - 1 шт;

шампиньоны - 500 г;

белое вино - 50 мл;

овощной бульон - 800 мл;

тимьян - 1 пучок;

соль и перец по вкусу.

Нарежьте грибы четвертинками и обжарьте на сковороде с 20 г сливочного масла и тимьяном до золотистой корочки. Отложите их, оставив небольшую горсть в качестве гарнира.

Далее возьмите глубокую кастрюлю и обжарьте мелко нарезанный шалот с 20 г сливочного масла, а затем добавьте рис. Продолжайте готовить его 2-3 минуты, постоянно помешивая. Добавьте белое вино и продолжайте готовить помешивая. Когда оно испарится, всыпьте половину обжаренных грибов и щепотку соли. Влейте 200 мл овощного бульона и перемешайте. Когда выпарится, снова долейте бульон. Всего так надо сделать три раза.

Рис должен вариться в кастрюле около 15-17 минут, не пригорая и не высыхая.

"Продолжайте помешивать, иначе вы потратите хорошее вино без ризотто", - сказал шеф-повар Big Mamma.

Возьмите оставшиеся обжаренные грибы и измельчите их с небольшим количеством бульона (или, если его нет, с горячей водой), чтобы получить однородное пюре.

Если рис готов, выключите огонь, добавьте сыр, грибное пюре и оставшееся масло. Накройте ризотто полотенцем на полторы минуты. Далее перемешайте рис и разложите его по тарелкам. Если есть возможность, украсьте каждую порцию четвертинкой трюфеля.

Другие рецепты от шеф-поваров

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