Как в песне певца Дзидзьо, можно скреативить. Тренд в США начался из-за Камерон Диаз.

Птичьи имена для ребенка - в мире возрождается мода на подобную экзотику из-за новорожденного сына Камерон Диаз. Голливудская звезда и ее муж Бенджи Мэдден назвали малыша Кардиналом.

Это задало тон родителям по всему миру. По данным BabyCenter, популярность имени Кардинал на их сайте выросла на 5700% после объявления пары. Специалист центра Ребекка Волберг прогнозирует, что тренд на птичьи имена закрепится - для них "ренессанс" уже наступил.

"Вполне вероятно, что новорожденный сын Кэмерон Диаз Кардинал задаст тренд на птичьи имена. На самом деле имена, пришедшие к нам от птиц, уже переживают нечто вроде ренессанса", - цитирует LiveNOW from FOX.

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BabyCenter предложил несколько вариантов "птичьих" имен, на которые обращают внимания родители в 2024 году.

Лучшие птичьи имена 2024 года

Иона - одно из самых популярных птичьих имен сейчас. Оно занимает 130 место среди родителей, которые зарегистрировали имя малышу на BabyCenter. Рен. Этим именем популярно называть девочек. Оно занимает 210 место, но вскоре может ворваться в топ-100, прогнозирует центр. Ворон (Рейвен). Это также имя-тренд именно для девочки. Оно занимает 237 место. Джей. Имя было на пике популярности в 1950-х и 60-х годах, но его любят и по сей день. Сейчас оно занимает 282 место. Робин. Гендерно нейтральный вариант, хотя в последнее время так чаще называют мальчиков, отмечает BabyCenter. Он на 817 месте по популярности. Голубь (Дав). После всплеска популярности в 1800-х годов, имя "Дав" исчезло с горизонта родителей до 2019 года. Но теперь оно снова модное (занимает 1,979 место). Чаще так называют девочек. Кардинал. До объявления Камерон Диаз это имя считалось уникальным, ведь деток так называли крайне редко. "Кардинал" занимал лишь 11 443 место среди имен для мальчиков. Но, очевидно, теперь это новый тренд, отмечает BabyCenter.

Так нельзя называть ребенка - мир запретил несколько имен

Отметим, что иногда родители становятся слишком креативными в выборе детского имени. Ряд нелепых названий запретил мир. В частности, в 2015 году пара французов едва не назвала дочь "Нутеллой". В дело пришлось вмешаться судье, семью заставили сократить "Нутеллу" до "Эллы". И подобных случаев очень много - читайте о глупых именах здесь.

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