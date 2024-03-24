Эта новость стала неожиданностью для поклонников.

Американская актриса Камерон Диаз, которая известна по фильмам "Маска", "Банды Нью-Йорка", "Ангелы "Чарли" и другими киноработами, родила второго ребенка.

51-летняя звезда скрывала беременность все 9 месяцев, однако уже после родов не смогла молчать. Этой новостью она поделилась в своем Instagram, опубликовав рисунок старшей 4-летней дочери.

"Мы рады сообщить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он замечательный и мы все очень рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей, мы не будем публиковать никаких фотографий, но он действительно милый. Мы чувствуем себя такими благословенными и благодарными", - написала актриса.

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Когда именно появился сын на свет и почему Камерон не афишировала свое состояние - она не отметила.

К слову, в 2015 году Диаз вышла замуж за участника музыкальной группы "Good Charlotte" Бенджи Мэденна. Через три года актриса приняла решение уйти из кино ради благополучия с мужем. Позже она забеременела в 45-лет и родила дочь по имени Реддикс. Последние годы женщина занималась материнством и хозяйством.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что после 10-летнего перерыва Камерон возвращается в кино.

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