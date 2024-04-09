Некоторые родители крайне безответственно относятся к выбору имени собственного ребенка.

Выбрать имя для ребенка - часто непростая задача, которая может стать причиной ссор между родителями, а порой и недоразумений с другими близкими родственниками. Но бывает и так, что против выбранного родителями имени выступает даже государство. Так происходит, когда фантазия родителей заходит слишком далеко - за пределы адекватности.

Издание Mental Floss собрало несколько ярких примеров того, как государственным чиновникам в разных странах пришлось защищать малышей от нездоровой фантазии родителей.

В 2015 году французская пара хотела назвать свою дочь Нутелла, желая подчеркнуть этим, насколько "сладенькой" и всеми любимой является их дочь. Но французский судья эту параллель не оценил и заметил, что над девочкой потом всю жизнь будут смеяться из-за нелепого имени. Поэтому суд заставил родителей сократить имя ребенка до значительно более традиционного звучания "Элла".

В 2002 году турецкая пара, проживавшая в Германии, почувствовала вдохновение терактами 11 сентября и решила назвать своего ребенка в честь Усамы бен Ладена. Немецкие чиновники запретили это, ссылаясь на раздел своих инструкций по именам, в котором сказано, что все имена "не должны приводить к унижению". Более того, законодательство Германии запрещает иностранные имена, которые являются незаконными в стране отцовства, и это конкретное имя является незаконным в Турции.

В 2014 году чиновники Мексики составили список запрещенных детских имен. Хотя гражданам больше не разрешается давать это имя своим детям, есть по крайней мере один ребенок по имени Робокоп.

В Швеции строгие законы об именах. В знак протеста против ограничений одна пара решила дать своему ребенку имя, похожее на код капчи из ада - BRFXXCCXXXXMNPCCCCLLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116. Чиновники, конечно, не пропустили это имя.

В Китае запрещено использовать символы или цифры в именах детей. На китайском языке символ @ произносится как "аи-та", что звучит похоже на фразу "люблю его". Одна пара считала, что этот символ подходит для их сына, но китайское правительство, очевидно, считало иначе.

Назвав своего ребенка Чоу-Тоу, что переводится как "вонючая голова", пара из Малайзии пыталась сделать всю работу вместо хулиганов, которые бы унижали их ребенка в будущем. Чиновникам пришлось внести это имя в список запрещенных.

Правительство Новой Зеландии, к счастью, вмешалось, прежде чем один ребенок получил имя Секс-Фрукт (Sex Fruit).

Дания требует от родителей выбирать имена для детей из предварительно утвержденного списка. Родителям требуется разрешение от правительства, чтобы выбрать имена вне списка утвержденных, и каждый год примерно 250 имен получают отказ. Среди таких, которые получили отказ, в частности были Обезьяна и Анус.

IKEA любят во всем мире, но есть по крайней мере одно место, где запрещено называть своего ребенка в честь мебельного магазина: на его родине в Швеции.

Гарри и Рон являются приемлемыми именами во многих частях мира, но в мексиканском штате Сонора имя Гермиона входит в список запрещенных. Хотя это греческое имя, означающее "хорошо рожденная", появилось раньше, чем была написана сага о Гарри Поттере, мексиканские чиновники пришли к выводу, что современные коннотации поп-культуры делают это имя непригодным для детей.

Новая Зеландия запретила паре давать своим новорожденным близнецам имена Рыба и Чипсы. Это стало редким случаем, когда под запрет попала сразу пара имен.

Другие интересные материалы о детских именах

Как писал УНИАН, родители часто не могут определиться с именем для ребенка. Если вы хотите подобрать необычное имя для дочери, обратите внимание на оригинальные имена, которые актуальны в 2024 году.

Видео дня

Также мы рассказывали о самых "непослушных" и "умных" именах для мальчиков и девочек. Например, имя Джек пользуется особенно плохой репутацией среди учителей.

Вас также могут заинтересовать новости: