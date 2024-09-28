Некоторые люди обманывают себя, выбирая партнеров.

Психологи говорят, что далеко не всегда люди находятся именно в тех отношениях, в которых им хотелось бы быть. Понятно, что все желают "любви и счастья", но как достичь этого? УНИАН предлагает психологический тест на характер по картинкам, чтобы понять, что вам нужно на самом деле.

Быстрый психологический тест - картинки расскажут всё

Для того чтобы удачно пройти этот тест по картинкам, вам нужно посмотреть на изображение ниже и выбрать ту танцующую пару, которая нравится больше остальных. Когда определитесь, прочитайте расшифровку теста.

Пара № 1

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Для вас очень важно, чтобы романтические отношения были красивыми и яркими, а "конфетно-букетный" период красивых ухаживаний не заканчивался никогда. Флирт, комплименты и цветы - существенные вещи для вас в отношениях. Если вы будете чувствовать себя "той самой" женщиной, которая может быть милой, нежной и кокетливой, то расцветете на глазах.

Пара № 2

Противостояние и адекватное соперничество - вот, чего вы ищите на самом деле. Партнер не должен быть слабее, не должен "поддаваться", вам будет интересно только с равным. Вам также нужны эмоции и драйв, чтобы была возможность постоянно завоевывать друг друга. Победитель, конечно, получит всё, ну а проигравший с радостью уступит.

Пара № 3

Самое важное в отношениях для вас - это поддержка и забота, вам очень нужно крепкое плечо, надежный партнер, который поможет в решении других вопросов. Идеальный мужчина в вашем понимании - это тот, кто будет переживать, заботиться, холить и лелеять - тогда вы будете счастливы.

Пара № 4

Зрелые и крепкие отношения, в которых все строится на уважении, доверии и понимании - ваш выбор. Эмоции и слова для вас не так важны, как уверенность в человеке, с которым вы живете, и в завтрашнем дне. Вам однозначно нужен серьезный мужчина, на которого можно положиться.

Пара № 5

Вы лидер в отношениях, а значит, будете счастливы только с тем человеком, который позволит вам брать бразды правления в свои руки. Вы очень активная и энергичная личность, а значит, желаете быть хозяйкой всего, к чему прикасаетесь. Если вашему партнеру нравятся властные женщины, и он будет готов мириться с таким положением в паре.

Пара № 6

Вам вообще не нужны сейчас отношения. Вы находитесь в гармонии с собой и совершенно не страдаете от отсутствия партнера. Гуляете, где хотите, выглядите так, как нравится вам и делаете только то, что вдохновляет именно вас. Если вы все-таки ищете партнера, то для вас важно, чтобы он не ограничивал вашу свободу.

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