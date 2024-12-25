Ученый очень интересовался алхимией, оккультизмом и библейским апокалипсисом.

Всем известно, что Исаак Ньютон хорошо разбирался в физике и математике, но мало кто знает, что он также был тем еще чудаком. Как-то он даже воткнул несколько игл в собственные глазные яблоки, чтобы узнать, что произойдет.

Как пишет iflscience, ученый очень интересовался алхимией, оккультизмом и библейским апокалипсисом. В своих частных рассуждениях он пытался предсказать конец света, опираясь на свое протестантское понимание Библии и событий после нее.

Так, на листочке рядом с реальными математическими расчетами неапокалиптического типа Ньютон указал, что конец света произойдет в 2060 году. В частности, он ссылался на пророчество в 8-й главе книги Даниила. В нем он указывал: "Вплоть до вечера и утра дней две тысячи триста, и святое очистится".

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Отмечается, что эти дни не начались после разрушения Иерусалима и храма римлянами в 70 году н.э., перед господством римских пап или после воцарения Григория седьмого. Ньютон верил в апокалиптические видения в Библии, где в конце света произойдет битва Армагеддон между "Гогом и Магогом".

"Ньютон был убежден, что Христос вернется примерно в эту дату и установит глобальное Царство мира... Вавилон" (коррумпированная Тринитарная церковь) также падет, и истинное Евангелие будет проповедоваться открыто", - писал в 2003 году Стивен Д. Снобелен, ныне профессор истории науки и техники в Университете Королевского колледжа в Галифаксе.

Как отмечается, хотя Ньютон сделал это предсказание для себя, он не любил подобную практику из-за вреда, который она наносила пророчествам, когда те не осуществлялись.

"Итак, время и половина времени - это 42 месяца, или 1260 дней, или три года с половиной, соотнося двенадцать месяцев к году и 30 дней к месяцу, как это было сделано в календаре первоначального года. И если дни недолгой жизни Зверей поставить за годы жизни царств, то период 1260 дней, если его датировать от полного завоевания тремя царями в 800 г. н.э., закончится в 2060 г. н.э.. Он может закончиться позже, но я не вижу причин для его окончания раньше", - предполагал ученый.

В то же время он прямо писал в одном предсказании, что не хочет, чтобы его видели.

"Я упоминаю это не для того, чтобы утверждать, когда наступит время конца, но чтобы положить конец необдуманным догадкам причудливых людей, которые часто предсказывают время конца, и тем самым дискредитируют священные пророчества так же часто, как и их предсказания не сбываются. Христос приходит, как вор ночью, и не нам знать времена и времена года, которые Бог положил в грудь свою", - подчеркивал Ньютлон.

Ранее УНИАН рассказывал, что ученые неправильно воспринимали нашу Вселенную и главную теорию ее эволюции надо пересмотреть.

Ученые заявили, что несоответствие в параметрах скорости расширения Вселенной (постоянной Хаббла), известное как проблема Хаббла, возникает из-за того, что наша планета находится в огромной пустоте - регионе космоса с низкой плотностью. І

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