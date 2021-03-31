Ученые настаивают, что доказательств существования проклятья нет.

В Египте пользователи социальных сетей усмотрели связь между недавними происшествиями (авария в Суэцком канале, столкновение поездов в Египте) и планами перевезти 22 мумии из одного музея в другой. Люди боятся, что могло подействовать «проклятье фараона».

Читайте такжеДва вагона смяло, много жертв: в Египте произошла масштабная авария на железной дороге (видео)Об этом пишет Daily Mail.

Мумии планируется перевезти из Египетского национального музея в Национальный музей египетской цивилизации 3 апреля. Всего транспортировать собираются 22 мумии, 18 королей и четыре королевы, датируемые 17, 18, 19 и 20 династиями.

Среди известных мумий – король Секененра, который начал освободительную войну против гиксосов; королева Хатшепсут, владелица роскошного храма Дейр Аль-Бахари на Западном берегу Луксора; король Рамзес II, великий фараон Нового царства.

Перевозка мумий: реакция соцсетей

Пользователи соцсетей испугались, что транспортировка потревожит покой фараонов, ведь проклятье гласит: «Смерть быстро настигнет тех, кто нарушит покой короля».

При этом ученые отмечают, что доказательств существования проклятья нет, а смерть археологов, раскопавших гробницы в прошлом, была вызвана микробами.

Блокировка Суэцкого канала: подробности

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Судно 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитано на 200 тысяч тонн груза.

Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. Однако позже глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что погода не была основной причиной, по которой корабль сел на мель. Он подчеркнул, что к случившемуся может быть причастна техническая неисправность.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может понадобиться несколько недель так как судно придется разгрузить.

29 марта первые корабли восстановили движение по Суэцкому каналу.

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Автор: Катерина Шварц