Отмечается, что расширения для браузера оставляют больше места в вашем расписании.

Экономия денег может показаться нецелесообразной, но в нынешнем мире важна как никогда. В условиях растущей инфляции и подорожания товаров научиться делать покупки с умом поможет избежать ненужных трат.

Издание Parade пишет, что теоретически экономия денег - это здорово, но охота за выгодными покупками может показаться непосильной задачей.

"Хотя поиск выгодных покупок может потребовать дополнительного времени и усилий, есть несколько полезных технических инструментов, которые сделают эту работу за вас", - эксперт по экономии денег Андреа Уороч.

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Расширения для браузера оставляют больше места в вашем расписании и меньше места в вашем кошельке. Кроме того, они помогают ориентироваться в меняющемся пространстве онлайн-покупок.

"Большинство расширений для браузеров бесплатны, их можно найти в магазинах расширений вашего любимого браузера", - говорит Кумико Лав, эксперт по деньгам, ведущая программу The Budget Mom.

Чтобы пользоваться расширениями для браузеров, не обязательно быть техническим специалистом.

"Расширения легко устанавливаются", - говорит Лав. "Вы просто ищете нужное вам расширение, и на экране появляется список опций. Когда вы нажмете на него, у вас появится возможность добавить его в Chrome или другой браузер, которым вы пользуетесь".

Как проверить, безопасно ли расширение для браузера

Перед загрузкой проверьте сайт разработчика. Убедитесь, что они являются легитимными. Обязательно прочитайте описание расширения. Ищите сомнительные фразы вроде "отслеживание информации", "обмен данными" и т. д. Поищите отзывы в Интернете.

Названа одна ошибка, которую необходимо избегать

"Недостатком расширений для браузера, позволяющих экономить деньги, является менталитет FOMO", - говорит Лав. "Когда вы знаете, что найдете выгодное предложение, вам хочется отправиться за покупками, даже если вы не планировали ничего покупать".

У некоторых покупателей пальцы работают быстрее, чем сознание.

"Если вы не можете устоять перед распродажей, удалите информацию о платежах, хранящуюся в аккаунтах интернет-магазинов, отключите push-уведомления в приложениях, которые отправляют уведомления о появлении нового товара или распродаже, и отпишитесь от рассылок магазинов, которые отправляют уведомления о заманчивых предложениях", - рекомендует Уорок.

Наплыв плохих новостей и другие стрессы могут спровоцировать эмоциональные покупки, особенно если на глаза попадется выгодное предложение.

Другие простые способы сэкономить деньги

"Первый шаг - просто отследить, сколько вы тратите в конкретном месяце, чтобы знать, куда уходят ваши деньги", - говорит Радхика Дуггал (Radhika Duggal), бывший CMO в Super и бывший руководитель Chase Bank. "Это станет вашим базовым бюджетом".

Как только вы это сделаете, ищите способы сэкономить. Избегайте ненужных вещей. Также можете найти возможность сэкономить на ежемесячных счетах. Избегайте автопродления подписок и страховых полисов - вместо этого проводите переоценку каждый раз, когда приходит время их продлевать.

"Не забудьте сравнить тарифы конкурентов и договориться с текущими поставщиками услуг или заменить его, чтобы сэкономить и отменить неиспользуемые подписки", - говорит Ворок.

Сделайте экономию ежемесячной привычкой.

"После того как вы определили каждую возможность экономии, установите цель ежемесячной экономии", - советует Даггалл. "Отслеживайте свой прогресс в достижении этой цели, отмечайте свои победы и меняйте стратегию, если столкнетесь с какими-то препятствиями".

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