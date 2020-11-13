Девушка боялась рассказать своим строгим родителям, что провалила экзамены в Оксфорд.

Жительница Великобритании не сдала вступительные экзамены и больше года делала вид, что учится в Оксфордском университете.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Продавщица одежды на торговой платформе Depop опубликовала в Instagram-аккаунте Depop Drama переписку с покупательницей, которая умоляла бесплатно отдать ей толстовку с логотипом Оксфордского университета.

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В сообщении девушка призналась, что год назад провалила экзамены и все это время врала своим строгим родителям, что является студенткой Оксфорда. По ее словам, она потратила все деньги на учебники, которые настоящим студентам выдают в библиотеке. Поэтому девушка и попросила, чтобы ей подарили толстовку с логотипом Оксфорда.

«Прошел год, а они все еще думают, что я хожу в университет. Я думаю, эта кофта добавит убедительности моей истории. Я знаю, что это нахальная просьба - отдать мне ее бесплатно, но я на мели, потому что все деньги ушли на книги. Поможете девушке?» - говорилось в сообщении.

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Автор: УНИАН