Жительница Великобритании не сдала вступительные экзамены и больше года делала вид, что учится в Оксфордском университете.
Об этом сообщает издание The Mirror.
Продавщица одежды на торговой платформе Depop опубликовала в Instagram-аккаунте Depop Drama переписку с покупательницей, которая умоляла бесплатно отдать ей толстовку с логотипом Оксфордского университета.
Читайте такжеВ Великобритании 19-летнюю студентку оштрафовали за кормление голубей
В сообщении девушка призналась, что год назад провалила экзамены и все это время врала своим строгим родителям, что является студенткой Оксфорда. По ее словам, она потратила все деньги на учебники, которые настоящим студентам выдают в библиотеке. Поэтому девушка и попросила, чтобы ей подарили толстовку с логотипом Оксфорда.
«Прошел год, а они все еще думают, что я хожу в университет. Я думаю, эта кофта добавит убедительности моей истории. Я знаю, что это нахальная просьба - отдать мне ее бесплатно, но я на мели, потому что все деньги ушли на книги. Поможете девушке?» - говорилось в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Оккупировала" целую комнату: россиянка 20 лет притворялась студенткой ради жилья
- В Британии студентка заработала 60 тысяч фунтов благодаря необычному навыку (видео)
- Американская студентка нашла в своем гардеробе незнакомца – он тайно жил там несколько дней
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram