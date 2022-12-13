Нужно знать, какие фрукты можно хранить вместе, перед тем, как искать место, где их складывать.

Если хотите правильно навести порядок в холодильнике, то нужно знать, какие продукты нельзя хранить рядом. Стоит отметить, что некоторые овощи и фрукты вообще лучше отправить в сухое темное помещение.

Неправильное соседство может привести к тому, что какой-то продукт будет непригоден к использованию.

Можно ли хранить все фрукты вместе

Не стоит интуитивно искать пару разным продуктам, поскольку для одних идеальной будет прохлада холодильника, а другим просто необходимо быть в такой же температуре, которая комфортна для человека.

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Какие продукты нельзя класть в холодильник - таблица

Вне холодильника стоит держать, в частности, абрикосы, авокадо, ананасы, бананы, груши, дыни, картофель, киви, лук, персики, цитрусовые и чеснок.

Правильное товарное соседство - что не хранить вместе

Найдите отдельное местечко в холодильнике для бананов, если все же решите их туда отправить. Бананы способны выделять этилен (растительный гормон), который способствует созреванию фрукта, и поэтому их "соседи" могут начать быстро портиться.

Кроме бананов, этилен выделяют груши, абрикосы, яблоки и картофель.

Не храните огурцы рядом с фруктами, которые выделяют этилен.

Считается, что если спелое яблоко положить рядом с неспелыми помидорами, то они гораздо быстрее созреют.

Апельсинам и яблокам не место рядом в холодильнике. Яблокам не нужна хорошая вентиляция, а с апельсинами дело обстоит по-другому.

Груши, яблоки и тыкву не укладывайте вместе. Тыква может долго храниться, даже тогда, когда ее длительное время не переворачивают, а вот яблоки и груши могут вскоре начать плесневеть.

Возле продуктов, которые выделяют этилен, нельзя класть авокадо. Кроме того, худший сосед для авокадо - ананас. На авокадо может губительно влиять запах ананаса.

Не храните инжир, виноград, грибы, ревень и кукурузу вместе с зеленым луком.

Откажитесь от хранения картофеля с луком, поскольку ароматические вещества, содержащиеся в луке, могут провоцировать порчу картофеля.

Совместное хранение свеклы, моркови и лука может привести к печальному исходу - они быстро испортятся. Морковь и свеклу лучше всего хранить в отдельных бумажных пакетах, а лук пересыпать в ящик.

Храните зелень, которая может использоваться в качестве специй, например, укроп, петрушку, базилик, отдельно от всех продуктов.

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