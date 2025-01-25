То, что думает человек, важно, но еще важнее то, что он делает. Эта простая формула описывает лучший способ изменить свое поведение и свою жизнь.

Легендарный психолог 89 лет назад открыл уравнение, объясняющее поведение человека и это уравнение по-прежнему является ключом к успеху на всю жизнь.

Речь идет об уравнении Левина. В 1936 году пионер психологии Курт Левин предложил формулу, которая объясняет человеческое поведение: B = f (P, E), пишет Inc. Где B - это поведение, P - это личность, а E - это среда. То есть, поведение - это функция (то есть f) человека и его среды.

Ваше P (личность) включает в себя вашу историю, характер и мотивацию; все то, что делает вас вами. Ваше E (среда) включает как ваше физическое, так и социальное окружение.

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Уравнение объясняет, почему мы все ведем себя по-разному в разных ситуациях.

Формула также объясняет, как мы естественным образом меняемся со временем под влиянием нашего окружения и в зависимости от нового опыта, новых целей и мотивов, новых друзей и коллег.

Согласно уравнению Левина, человек может измениться, а для этого ему нужно работать над собой и сменой своего окружения. "Или вы можете делать и то, и другое одновременно", - пишет издание.

"Изменить себя - внезапно стать более мотивированным, менее склонным к риску или изменить то, что вас сдерживает - сложно. Но вы можете изменить окружение, не физически, а социально", - отметило издание.

Архитектура выбора - более детальный способ изменения своего окружения - работает. "Изменение вашего окружения, будь то физического или социального - это отличный способ изменить свое поведение, измениться самому и стать лучшей версией себя и постоянно развиваться", - констатировало издание.

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Подписчики Reddit ответили на вопрос "Какая черта характера человека заставляет вас захотеть стать его другом?". Ответы часто повторялись, а это означало, какими чертами должны обладать люди, чтобы быть дружелюбными.

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