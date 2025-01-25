Легендарный психолог 89 лет назад открыл уравнение, объясняющее поведение человека и это уравнение по-прежнему является ключом к успеху на всю жизнь.
Речь идет об уравнении Левина. В 1936 году пионер психологии Курт Левин предложил формулу, которая объясняет человеческое поведение: B = f (P, E), пишет Inc. Где B - это поведение, P - это личность, а E - это среда. То есть, поведение - это функция (то есть f) человека и его среды.
Ваше P (личность) включает в себя вашу историю, характер и мотивацию; все то, что делает вас вами. Ваше E (среда) включает как ваше физическое, так и социальное окружение.
Уравнение объясняет, почему мы все ведем себя по-разному в разных ситуациях.
Формула также объясняет, как мы естественным образом меняемся со временем под влиянием нашего окружения и в зависимости от нового опыта, новых целей и мотивов, новых друзей и коллег.
Согласно уравнению Левина, человек может измениться, а для этого ему нужно работать над собой и сменой своего окружения. "Или вы можете делать и то, и другое одновременно", - пишет издание.
"Изменить себя - внезапно стать более мотивированным, менее склонным к риску или изменить то, что вас сдерживает - сложно. Но вы можете изменить окружение, не физически, а социально", - отметило издание.
Архитектура выбора - более детальный способ изменения своего окружения - работает. "Изменение вашего окружения, будь то физического или социального - это отличный способ изменить свое поведение, измениться самому и стать лучшей версией себя и постоянно развиваться", - констатировало издание.
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