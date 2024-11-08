Пользователи сети назвали свои варианты.

Подписчики социальной сети Reddit ответили на вопрос "Какая черта характера человека заставляет вас захотеть стать его другом?". Интересно, что их ответы часто повторялись. А это позволяет понять, что действительно важно иметь человеку, с которым сразу хотят завязать приятельские отношения.

Что же это за черты - узнаете дальше.

Главные черты человека, с которым захотят дружить

1. Доброта. Когда кто-то по-настоящему проявляет доброту к другим - это создает теплую и положительную энергию. Именно к такому человеку хочется тянуться и продолжать общение.

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2. Искренность. Проявление настоящих чувств и эмоций чрезвычайно важно в жизни.

"Когда человек не скрывает правды и не играет какую-то роль, а показывает себя настоящим - уже означает, что это мой человек и я хочу с ним дружить", - отметил пользователь в сети.

3. Чувство юмора. Юмор всегда помогает быстрее наладить контакт между незнакомыми людьми. Если вас смогли рассмешить даже при первой встрече - это признак того, что вы на одной волне и вам точно не будет грустно в дружбе.

4. Спокойствие. Ощущение спокойствия и полного доверия говорит лишь о том, что с этим человеком вам хорошо. А, следовательно, и дружба принесет только приятные моменты.

"Если человек может спокойно меня выслушать и без осуждений продолжить общение - это автоматически мой будущий друг. Я ценю спокойствие в личности", - написала одна из подписчиц.

5. Отзывчивость. Эта черта, по мнению пользователей сети, также играет важную роль. В частности, если вам сразу предлагают помощь в каких-то жизненных ситуациях - это залог хорошего друга или подружки, которые не бросят в беде.

Напомним, ранее стало известно, какую ложь чаще всего говорят люди.

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