Есть замороженный овощ, который содержит вещества, борющиеся с раком, рассказал доктор медицинских наук.

Некоторые замороженные овощи могут принести пользу организму человека. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Уилл Бульсевич посоветовал выбирать такую "заморозку" - брокколи, бамию и корнеплоды (например, морковь).

Съедобная бамия содержит гелеобразную слизь, которая на самом деле невероятно полезна для микробиома (так называется сообщество микроорганизмов, которые обычно живут вместе в определенной среде обитания), поделился эксперт в Instagram.

Врач добавил, что потребление корнеплодов способствует долголетию, а брокколи содержит много клетчатки и фитохимических веществ, которые борются с раком, и "это удивительно".

Видео дня

Интересные новости о здоровье - сейчас это стоит прочитать

Тренер по сну Макс Кирстен рассказывал, как лучше заснуть благодаря добавлению в рацион только одного фрукта или его сока. По его словам, сон можно улучшить, если есть перед сном ананас или употреблять свежий ананасовый сок.

Эксперт отмечал, что в этом фрукте есть аминокислота триптофан, которая способна повышать в мозге уровень мелатонина - гормона, который сигнализирует о начале сна, и серотонина (его называют гормоном радости). Кирстен добавил, что триптофан также вызывает ощущение сонливости, расслабленности и успокоения.

Вас также могут заинтересовать новости: