У платка не шее бортпроводниц есть и практическое применение, которое может спасти жизнь.

Даже те, кто никогда не летал на самолете, знают о бортпроводниках. Стюардессы в яркой форме и с неизменными улыбками всегда ассоциируются с авиаперелетами. В аэропорту их легко заметить благодаря форме, частью которой есть платок на шее.

Почему у стюардесс обязателен платок на шее - основные причины

Одна из главных причин, зачем стюардессы носят платок на шее, это традиции и соблюдение строгого формального стиля, который ассоциируется с авиационной индустрией.

Кроме того, платок также может использоваться для улучшения внешнего вида и привлечения внимания пассажиров или является частью корпоративной формы одежды для стюардесс и помогает создать профессиональный и элегантный образ. Сотрудники авиакомпаний и аэропортов используют униформу для идентификации стюардессы в качестве члена экипажа.

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Также существуют и более практичные причины, зачем стюардессы надевают платок на шею. Этот элемент униформы также служит дополнительной мерой гигиены и безопасности, так как платок может быть использован для различных целей, например, для уборки поверхностей или для протирки рук.

Он может служить как защита от сквозняков или холода в кабине. Помимо этого, платок при необходимости пригодится для оказания первой помощи или в экстренной ситуации.

Так, им можно зафиксировать сломанную конечность, чтобы не дать человеку ею двигать. Полезен платок будет и для создания давления на рану и остановки кровотечения. Для этого его нужно сложить вдвое или вчетверо, поместить на рану и затянуть вокруг конечности или части тела.

В целом, платок не только украшает образ стюардессы, но и выполняет различные функции, делая его важной частью ее профессионального облика.

Во время перелетов полезно также знать, чем себя занять. Ранее УНИАН писал, какие книги стоит прочитать каждой женщине.

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