Называем 6 лучших книг для женщин в разных жанрах, которые могут вас заинтересовать.

Любите читать, но на домашней книжной полке уже все прочитано? Не можете найти себе книгу по душе? УНИАН назвал шестерку увлекательных и вдохновляющих книг для женщин. Такие книги помогают снять стресс, разобраться в себе и узнать, насколько сильными и великолепными бывают женщины.

"Цветок пустыни", Уорис Дири, Кетлин Миллер

Сомалийская модель и специальный посол ООН Уорис Дири в этой книге описала историю своей жизни, чтобы показать, с какими трудностями сталкиваются женщины и как они способны поменять систему.

Уорис родилась в Сомали, где принята бесчеловечная практика женского обрезания. Она жила в семье кочевников, а в 13 лет её должны были выдать замуж за 60-летнего незнакомца. Но девочка решила нарушить семейные традиции и сбежала в Лондон. Спустя годы труда она стала успешной моделью, а позднее стала первой женщиной в мире, которая публично осудила практику женского обрезания.

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"Есть, молиться, любить", Элизабет Гилберт

Это современный жизнеутверждающий женский роман, в котором драма переплетается с философией и лекцией о любви к себе. Элизабет Гилберт написала автобиографическую книгу о том, какая наша жизнь многогранная и как много в ней замечательных вещей.

32-летняя Лиз построила весьма успешную писательскую карьеру, но полный лжи брак делает её несчастливой. Она решилась на развод, но чувствует себя потерянной и одинокой. Для написания новой книги она отправляется в большое путешествие, где пробует национальную кухню разных стран, познает жизненную философию разных народов и находит новую взаимную любовь.

"Шоколад", Джоанн Харрис

Спокойствие маленького французского городка нарушил приезд молодой женщины Вивиан и её дочери. Они устроили в городе грандиозный карнавал, которого горожане никогда не видели. А затем остались в городе и открыли собственный шоколадный магазин. Вивиан понимает, что сейчас нужно человеку, и предлагает каждому такое лакомство, которое раскрывает вкус жизни. Её магазинчик становится очень популярным, но это не нравится местному консервативному священнику.

"Дневник памяти", Николас Спаркс

Этот трогательный любовный роман стал настоящим бестселлером в США. В своей книге писатель описал историю настоящей любви и верности обычной пожилой пары. Главная героиня уже в преклонном возрасте и тяжело больна. Она потеряла память, но каждый день к ней приходит один и тот же посетитель. Он зачитывает женщине её дневник, который хранит самые сокровенные воспоминания пары ещё с юных лет. После прослушивания дневника в женщине пробуждаются старые воспоминания и возрождается забытая любовь.

"Рассказ служанки", Маргарет Этвуд

Антиутопический роман так полюбился читателям, что на его основе сняли один из самых популярных телесериалов современности. В книге описывается общество будущего, в котором женщины стали лишь сосудом для производства потомства. Им запрещено работать, владеть собственностью, любить, иметь подруг и развлекаться. Раз в день женщины могут выйти за покупками, но им запрещено с кем-то разговаривать. Большинство женщин стали бесплодными. А те, кто могут рожать, становятся рабынями и принудительно рожают потомков богатым мужчинам.

"Девушка в поезде", Пола Хокинс

Один из лучших детективных триллеров, который понравится любительницам остросюжетных романов. Это захватывающий и очень эмоциональный роман в стиле Хичкока.

Девушка по имени Рейчел каждый день из окна электрички наблюдает за жизнью идеальной семейной пары и завидует их счастью. Но однажды она случайно видит в их дворе нечто шокирующее и пугающее. После этого супруга пропадает без вести. Рейчел понимает, что только она может найти пропавшую, но примет ли полиция её показания?

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