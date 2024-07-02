Хотя употребление острой пищи может помочь укрепить иммунную систему, не стоит на нее налегать, если есть проблемы с желудком.

Чрезмерное потребление острой пищи не очень хорошо влияет на здоровье, но если потреблять ее в умеренных количествах, это имеет много преимуществ, особенно для здоровья кишечника, сердечно-сосудистой системы и обмена веществ. Некоторые специи обладают противовирусными и антиоксидантными свойствами, сообщает Verywell Health.

В каких случаях острая пища полезна?

Ряд исследований показали, что люди, которые едят острую пищу почти каждый день, имеют на 14% меньший риск смерти, в том числе от сердечных или респираторных заболеваний, чем те, кто ест острую пищу реже одного раза в неделю.

Кроме того, острая пища также обладает антибактериальным действием, что может принести пользу здоровью кишечника. В частности, было показано, что острая пища приносит пользу бактериям в кишечном микробиоме, которые связаны с риском заболевания сахарным диабетом, болезней сердца, цирроза печени и рака.

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В материале отметили, что касаицин, который содержится в красном перце, имеет многочисленные преимущества для здоровья. Доказано, что соединение, которое содержится в перце чили, имеет такие эффекты, как:

антиоксидант,

противоопухолевый,

кардиопротекторный (защищает сердце),

гастропротекторный (защищает кишечник).

Капсаицин также обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, которые, наряду с его благоприятным влиянием на микробиом кишечника, могут укрепить иммунную систему и помочь организму бороться с болезнями.

Кроме того, полезные свойства содержит куркума. Активным веществом этой специи является куркумин, который, как известно, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они могут защитить организм, нейтрализуя повреждения от свободных радикалов (нестабильных атомов, которые вызывают повреждение клеток), таких как загрязнение и солнечный свет.

Куркума может помочь справиться с метаболическим синдромом, артритом, тревогой и высоким уровнем холестерина, а также уменьшает воспаление и боль в мышцах, вызванное физическими упражнениями, говорится в исследовании MDPI.

Какие симптомы вызывает чрезмерное потребление острой пищи?

Специи, особенно капсаицин, являются раздражителями, которые запускают болевые рецепторы в организме. Это может вызвать боль в желудке, диарею, рвоту и покалывание губ. Большинство реакций на острую пищу не являются аллергическими, и симптомы обычно исчезают сами по себе.

Хотя острая пища полезна для здоровья, в чрезмерных употреблениях она также может быть вредной, особенно для желудочно-кишечного тракта.

"Исследования показывают, что длительное воздействие высоких доз капсаицина может нанести вред желудочно-кишечному тракту, а также усилить боль у людей с воспалительным заболеванием кишечника. Одно исследование показало, что симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта чаще наблюдаются у людей, которые едят много острой пищи, особенно у молодых женщин", - говорится в материале.

Как осторожно есть острую пищу

Когда дело доходит до безопасного употребления острой пищи, подумайте о том, сколько вы потребляете и ваш личный уровень переносимости. Некоторые люди не могут так хорошо переносить острую пищу, как другие, потому что у них меньше специфического типа нервных рецепторов, известного как TRPV1, который помогает регулировать температуру тела.

Большинство симптомов потребления острой пищи возникает из-за потребления большего количества, чем ваше тело может выдержать. Вы никогда не должны есть столько острой пищи, чтобы вы испытывали тошноту или неприятные симптомы.

Как писал УНИАН, диетологи рассказали, какое мясо есть на завтрак. Согласно их советам, желательно не налегать на ультраобработанные виды мяса, такие как бекон, сосиски и ветчина.

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