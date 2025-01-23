Зачастую молчание - это просто четка характера питомца, но есть и ряд заболеваний, из-за которых кошка перестает мяукать.

Зачастую кошки "разговорчивы". Они могут мурлыкать ,мяукать и издавать другие звуки. Однако бывает, что питомиц молчит, что действительно может насторожить хозяина. Так как же определить, все ли с кошкой в порядке, если она не мяукает?

Как пишет The Sprucepets, если ваша кошка не очень разговорчива, это может быть нормальным поведением. При этом важно исключить какую-то болезнь.

Как пишет автор текста эксперт по котам с более чем двадцатилетним опытом работы с анатомией и заболеваниями кошек Фрэнни Сьюфи, многие кошки от природы тихие, но внезапное изменение их привычек может указывать на стресс или болезнь. Обратите внимание на аппетит, уход за собой и энергичность питомца, чтобы убедиться в его здоровье.

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Нормально ли, что кошка не мяукает?

Если обычно шумная и разговорчивая кошка внезапно замолкает на продолжительное время, то это может быть поводом для беспокойства. Если при этом питомец вялый или подавленный, то нужно обязательно отнести его к ветеринару.

Если же кошка всегда была тихой и в остальном кажется счастливой и здоровой, то, вероятно, это просто такой у нее характер.

Кошки индивидуальны, как и люди. Например, сиамские кошки громко и резко мяукают, а бирманские предпочитают не привлекать к себе лишнего внимания.

Как пишет издание, обычно кошки не очень разговорчивы друг с другом, за исключением кошки с котятами. Многие ученые на самом деле считают, что мяуканье - это манипулятивное поведение, которое кошки перенимают, чтобы получить от человека желаемое.

Как понять, что кошка больна?

Если ваша кошка молчалива, то попробуйте "разговорить ее". Поговорите с ней. Смотрите в ее сторону во время разговора и делайте паузы.

Включите аудиозапись или покажите видео с мяуканьем кошек, чтобы посмотреть, отреагирует ли ваш питомец.

Почему кошка не мяукает - возможные причины

Иногда бывает так, что молчание кошки может быть вызвано серьезной физической проблемой. Обратитесь к ветеринару, если замечаете признаки болезни у питомца.

Кошка может не мяукать, если у нее инфекция верхних дыхательных путей. Это заболевание может вызывать осиплость голоса и ларингит у кошек.

Гипертиреоз - еще одна причина, почему кошка не мяукает. У пожилых кошек повышенная активность щитовидной железы может вызывать осиплость голоса, а также потерю веса.

Паралич гортани случается редко, но он тоже влияет на мяуканье кошек.

Опухоли или полипы в горле и голосовых связках вашей кошки могут привести к тому, что она перестанет издавать звуки.

Напомним, ранее ветеринар объяснил, почему кот спит в ногах.

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