Пилот самолет рассказал о трех уровнях турбулентности, с которыми можно столкнуться во время полета, и о том, насколько опасным может быть каждый из них.
Как пишет Dailymail, он объяснил, что разные уровни турбулентности могут повлиять на пассажиров разными способами, однако рассказал, как оставаться в безопасности при каждом из уровней.
"Три уровня турбулентности: легкий, умеренный и сильный", - сказал он, отметив, что последний из них случается очень редко.
Чтобы объяснить влияние каждого из уровней, пилот использовал аналогию с чашкой кофе.
Он сказал, что если вы пытаетесь выпить чашку кофе во время легкой турбулентности, кофе может колебаться в чашке, но у вас не возникнет проблем с его глотком. Во время умеренной турбулентности напиток становится трудно пить, а кофе начинает немного разбрызгиваться.
"А во время сильной этот кофе, вероятно, весь окажется вашей рубашке", - отметил он, в то же время добавив, что "вы в безопасности, если сидите на своем сиденье с пристегнутым ремнем безопасности".
Пилот заверил, что этого достаточно, ведь самолет проходит много стресс-тестов и может выдержать большой стресс и большую турбулентность.
Раньше пилот напугал пассажиров, когда показал, как близко летают друг к другу самолеты. В частности, на опубликованном видео самолеты, попавшие в кадр, находились лишь в 300 метрах друг от друга.