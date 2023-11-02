Даже во время сильной турбулентности для безопасности достаточно пристегнуться ремнем безопасности.

Пилот самолет рассказал о трех уровнях турбулентности, с которыми можно столкнуться во время полета, и о том, насколько опасным может быть каждый из них.

Как пишет Dailymail, он объяснил, что разные уровни турбулентности могут повлиять на пассажиров разными способами, однако рассказал, как оставаться в безопасности при каждом из уровней.

"Три уровня турбулентности: легкий, умеренный и сильный", - сказал он, отметив, что последний из них случается очень редко.

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Чтобы объяснить влияние каждого из уровней, пилот использовал аналогию с чашкой кофе.

Он сказал, что если вы пытаетесь выпить чашку кофе во время легкой турбулентности, кофе может колебаться в чашке, но у вас не возникнет проблем с его глотком. Во время умеренной турбулентности напиток становится трудно пить, а кофе начинает немного разбрызгиваться.

"А во время сильной этот кофе, вероятно, весь окажется вашей рубашке", - отметил он, в то же время добавив, что "вы в безопасности, если сидите на своем сиденье с пристегнутым ремнем безопасности".

Пилот заверил, что этого достаточно, ведь самолет проходит много стресс-тестов и может выдержать большой стресс и большую турбулентность.

Раньше пилот напугал пассажиров, когда показал, как близко летают друг к другу самолеты. В частности, на опубликованном видео самолеты, попавшие в кадр, находились лишь в 300 метрах друг от друга.

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