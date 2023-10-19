В качестве компенсации пассажирам выдали талон на еду, за который можно приобрести разве что бутерброд.

Рейс британского лоукостера EasyJet пришлось отложить на 5 часов после того, как пилота прямо в кабине самолета покусали комары. О курьезном инциденте сообщает британское издание The Sun.

Лайнер Airbus A320 должен был лететь из Амстердама в Манчестер, но рейс отложили еще до того, как пассажирам разрешили подняться на борт.

"Время отправки на табло постоянно росло и росло. В конце концов пилот вышел и сказал нам, что его укусил комар в кабине пилота, поэтому он хотел, чтобы весь самолет тщательно почистили на случай, если там есть еще насекомые", – рассказала одна из пассажирок.

Видео дня

Из-за этого полет, который должен был длиться всего один час, был отложен почти на 5 часов. Такая задержка разозлила пассажиров, которые получили в качестве компенсации только ваучер на еду стоимостью всего 3,90 фунтов стерлингов. "Они могли бы отправить нас другим самолетом", - говорит одна из пассажирок.

"Безопасность и благополучие наших клиентов и экипажа являются высшим приоритетом EasyJet, и мы хотели бы извиниться перед клиентами за причиненные неудобства. Чтобы было понятно, ни в один момент способность экипажа управлять полетом не была нарушена, и капитан принял решение выполнять полет, как только проблема была решена", – заявили в авиакомпании.

Другие интересные новости о авиаперевозках

Как писал УНИАН, случай с комарами на борту самолета – не первый подобный за последнее время. Недавно аналогичный инцидент произошел на одном из рейсов в Южной Америке. Но там пассажиров уже успели посадить на борт, когда рейс пришлось экстренно отложить.

Также мы рассказывали, что аэропорт Венеции - один из самых загруженных в Европе – не работал около часа и не смог принять более двух десятков рейсов из-за стаи чаек, оккупировавших взлетно-посадочную полосу.

Вас также могут заинтересовать новости: