Это печенье вы захотите готовить вновь и вновь.

Печь печенье на Рождество - один из тех моментов, который позволяет собраться всей семье вместе и получить море крутых эмоций. Существует множество различных рецептов, но один из лучших способов сделать печенье уникальным - это творчески подойти к его украшению.

Шоколадная стружка - это классика, но зачем на этом останавливаться?

Возможности практически безграничны, но один человек зашел еще дальше и поделился рецептом, который, возможно, никто даже не рассматривал — со вкусом популярного батончика. Мини-рождественское печенье Twix сразу же привлекает внимание и заставляет броситься в магазин за карамелью, чтобы сделать его как можно скорее, пишет Parade.

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Как приготовить мини рождественское печенье "Твикс"

Для начала необходимо сделать обычное печенье — к этому этапу можно подойти с креативом и сделать его фигурным. После того, как оно остынет, нужно растопить карамель и добавить немного густых сливок, чтобы карамель получилась очень гладкой. Затем обмакнуть каждое печенье в карамель.

Далее — растопить молочный шоколад, окунуть в него каждое печенье, а затем дать печенью полностью застыть на листе пергаментной бумаги.

В результате получается кучка маленьких, симпатичных рождественских печений со вкусом батончика Twix.

Другие рецепты к Рождеству

Ранее УНИАН сообщал про запеченный картофель на Рождество по довольно интересному рецепту, который стал вирусным в интернете и набрал целых 18 миллионов просмотров. Для его приготовления потребуется несколько ингредиентов, о которых не всегда вспомнишь.

Кроме того, мы рассказывали, как приготовить чизкейк без выпечки. В качестве формы будет - печенье.

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