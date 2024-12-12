Ароматные специи наполнят ваш дом неповторимым уютом.

Печенье - это всегда отличный вариант, когда хочется простой выпечки. Приложив немного усилий можно получить целую тарелку порционных вкусностей и угостить ими всю семью.

BBC GoodFood поделилось рождественской версией мраморного печенья с ароматными специями, которые добавляют праздничного настроения. Для их приготовления понадобятся:

какао-порошок - 60 г;

сахар - 200 г;

масло - 60 мл;

яйца - 2 шт;

мука - 180 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.

апельсин - 2 шт.

специи для имбирного печенья - 2 ч.л.;

корица - 1 ч.л.;

сахарная пудра - 50 г.

Смешайте какао, сахар и масло. Добавьте яйца по одному, смешивая до полного соединения.

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Смешайте муку, разрыхлитель, апельсиновую цедру, специи, корицу и щепотку соли в отдельной миске, затем добавьте к смеси какао и перемешивайте, пока не образуется мягкое тесто. Если оно будет слишком мягким, можно поставить в холодильник на 1 час.

Духовку разогрейте до 190C/170C вентилятор/газ 5. В это время высыпьте сахарную пудру в неглубокую миску. Скатайте из теста небольшие шарики (примерно 20 г каждый) и обваляйте в сахарной пудре для покрытия. Положите их на один большой или два средних противня, выстланных пергаментом для выпечки. Убедитесь, что печенье равномерно расположено, поскольку оно увеличится в диаметре.

Выпекайте на средней решетке 10 минут. Оставьте их остыть. Печенье станет твердым сверху и мягким и нежным в середине. Его можно хранить до четырех дней в герметичном контейнере.

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