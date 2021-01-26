Специалисты предостерегают: использование средства не по назначению может привести к негативным последствиям.

Пользователь TikTok Джерри Мол показал на видео, как он увеличил губы с помощью крема для усиления эрекции, и вызвал споры в сети.

Читайте также"Хочу на твой рейс!": стюардесса в мини-юбке станцевала под Бибера в узком проходе самолета и взорвала сеть (видео)Об этом пишет Metro.

«Не буду врать, мне понравился эффект», - заявил он на видео.

Публикация стала вирусной и набрала больше трех миллионов просмотров.

Реакция сети

Мнения пользователей о сомнительной процедуре разделились в комментариях, многие не поверили парню:

«Я уже заказываю этот крем»,

«Вау, ты будто сделал инъекции, крутой способ»,

«Мне кажется, что ты просто сделал инъекции в губы и после этого заснял нам концовку»,

«Такое ощущение, что ты увеличил губы у косметолога и обманываешь нас»,

«Это вообще безопасно?».

Мнение специалиста

Доктор Росс Перри предостерег от нанесения крема для усиления эрекции на губы. По его словам, использование средства не по назначению может привести к негативным последствиям, например, аллергической реакции, волдырям, головным болям и проблемам с сердцем.

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Автор: УНИАН