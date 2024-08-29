Задача сложная, поскольку ошибка может быть неявной.

Визуальные загадки для детей и взрослых со словами могут помочь развивать внимательность.

Создано такое свежее задание - следует за 7 секунд на оптической иллюзии среди слов "книжка" разыскать то, которое написано с ошибкой. Для того, чтобы справиться вовремя, нужно полностью охватить взглядом изображение, а потом будто "просканировать" его так, чтобы разыскать ошибку.

Эта задача очень сложная, поскольку ошибка может быть неявной. Старайтесь обращать внимание на каждую букву в словах, но при этом тратить на такую работу минимальное количество времени. Именно такая тактика может помочь справиться с заданием вовремя.

Видео дня

Слово с ошибкой было в нижней части оптической иллюзии - во второй строке. Среди слов "книжка" надо было разыскать "кникжа".

Интересные новости - что уже сообщалось

Ранее УНИАН опубликовал задание для проверки коэффициента интеллекта (IQ) - нужно среди различных замочных скважин найти ту, к которой подходит изображенный ключ. Это задание может помочь развить логику. На поиски необходимой замочной скважины следует потратить 7 секунд.

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