Когда запустите секундомер, не стоит тратить время на лишние действия, в частности, бесцельно разглядывать двери.

Благодаря визуальной загадке на логику, на которых изображены ключ и замочные скважины, можно очень легко проверить, наделен ли человек высоким уровнем коэффициента интеллекта (IQ).

Нужно за 7 секунд разобраться, какие двери может открыть нарисованный ключ. Задача не из простых, поскольку ключ имеет много мелких элементов, и нужно очень быстро сопоставить их с теми, которые имеют щели. Придется очень быстро анализировать то, что вы видите, поэтому, - будьте готовы попотеть.

Поскольку времени на выполнение мало, попробуйте отсечь все лишние действия, - например, не стоит бесцельно разглядывать дверь после того, как запустите обратный отсчет секунд.

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Сейчас мы укажем на замочную скважину, к которой подходит ключ, - она расположена посередине изображения.

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УНИАН разместил коварную оптическую иллюзию, на которой все сразу замечают большое количество лилий, но разыскать надо банан. На выполнение задания следует потратить 6 секунд. Чтобы вовремя выполнить задание, надо вспомнить особенность банана, благодаря которой его легко можно отличить от лилий.

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