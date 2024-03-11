Интересная оптическая иллюзия поможет скоротать время.

Ежедневно почти каждый из нас поглощает большое количество информации в сети, среди которой много фото- и видеоматериалов. Но как часто мы действительно всматриваемся в них?

Оптические иллюзии прекрасно демонстрируют, что на обычной фотографии может быть скрыта какая-то деталь, которую почти невозможно заметить, если вы не обладаете хорошим зрением и чрезвычайной внимательностью. УНИАН предлагает вам именно такую фотоиллюзию.

На представленном фото изображены два красивых индюка, которые гуляют по полю. Сзади можно увидеть домики. Где-то на этом изображении спрятался маленький воробей. Сможете ли вы отыскать его за 10 секунд?

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Не можете найти воробья? Тогда держите подсказку: легче всего ему будет спрятаться на той части фото, которая имеет окраску, похожую на цвет его перьев.

Ответ:

Вы могли заметить воробья за одним из индюков, он "слился" с протоптанной частью поля.

Другие обманчивые фото и картинки:

Проверьте свою внимательность с помощью веселой головоломки с гусями, большой черепахой и котом, который незаметно наблюдает за ними. Попробуйте найти пушистого всего за восемь секунд.

Также предлагаем тем, кто имеет зрение 20/20, отыскать среди овец любознательную собаку. Помните, что у вас есть ограничения во времени.

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