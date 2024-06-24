Перед смертью человек вспоминает обо всех мечтах, которые ему так и не удалось осуществить.

Перед смертью люди высказывают единственные и самые распространенные слова. Они обычно жалеют о том, что у них не хватило смелости жить так, как они хотят, а не так, как ожидают другие. Об этом рассказала автор книги 2011 года Бронни Уэйр "Пять самых больших сожалений умирающих", пишет CNBC.

Женщина в течение восьми лет работала в госпитале, заботясь о людях с тяжелыми болезнями, которые часто становились смертельными. Во время общения с ними она заметила, что они часто сожалеют о том, что не принимали больше решений для себя, пытаясь угодить людям, которые их окружают.

"Когда люди осознают, что их жизнь почти закончилась, и ясно оглядываются назад, легко увидеть, сколько мечт осталось неосуществленными. Большинство людей не осуществили и половины своих мечтаний, и им пришлось умереть, зная, что это произошло из-за выбора, который они сделали или не сделали", - подчеркнула Вейр в своем блоге. Видео дня

Вот несколько советов, как можно опередить это чувство на ранних этапах жизни.

"Концепция "жить аутентично" может показаться легкой, но это трудно, если вы не знаете, чего хотите от жизни, или не чувствуете полного комфорта в собственной шкуре. Существует большое давление на необходимость выяснить, чем вы хотите заниматься. Но есть цитата Будды, которая мне всегда нравилась: "Дело вашей жизни - найти дело своей жизни", - рассказала женщина в подкасте "Счастливое место" в прошлом году.

Вейр заметила, что иногда полезно немного притормозить. Если вы не определились со своей жизнью в 20,30 или более лет, то это не страшно, ведь некоторые люди могут искать себя всю жизнь.

"Но я думаю, что это означает дать себе разрешение замедлиться настолько, чтобы настроиться на себя, а это требует большого мужества", - добавляет писательница.

О чем в последний раз говорят люди перед смертью

Ранее УНИАН рассказывал, какие последние слова произносят люди перед тем, как отойти в мир иной. Онколог Сиддхартха Мукхерджи назвал 4 ключевые фразы.

"Каждый человек, которого я встретил в этот переходный момент, хотел сказать четыре фразы", - отметил врач.

А именно:

Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя.

Я хочу сказать тебе, что я прощаю тебя.

Скажешь ли ты мне, что любишь меня?

Даришь ли ты мне свое прощение?

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