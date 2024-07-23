Для того, чтобы вовремя справиться с заданием, нужно "включить" и внимательность, и логику.

Визуальные оптические иллюзии-загадки для взрослых и детей на логику могут быть непростыми, содержать подвох. Такие задания особенно полезны для мозга, поскольку являются для него настоящим вызовом.

Для любителей непростых заданий есть такая оптическая иллюзия с подвохом - нужно найти ошибку на изображении за 8 секунд. Для этого сначала необходимо быстро рассмотреть большое количество цифр 683, сориентироваться в ситуации и понять, в чем же может заключаться подвох.

После того, как вы запустите обратный отсчет времени, важно сразу же взяться за активные поиски и при этом "включить" внимательность и логику на максимум.

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Важно не растеряться вначале выполнения задания - возможно, вам поможет, если в начале рассматривания картинки вы немного прищуритесь.

Ошибка заключалась в том, что на оптической иллюзии есть лишнее число - 663, именно его и нужно было найти. А подвох заключается в том, что лишняя цифра похожа на остальные числа, и поэтому найти его очень сложно.

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Ранее УНИАН разместил экзотическую головоломку - на изображении среди большого количества попугаев за 10 секунд нужно разыскать двух одинаковых птиц. Справиться с заданием достаточно сложно, поскольку на изображении много ярких элементов.

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