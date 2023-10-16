По словам экспертов, толстый слой опавших листьев может стать убежищем для мелких животных.

Эксперты советуют не сгребать опавшие листья и не выбрасывать их, а оставить на своем участке или на газоне, и это принесет пользу природе.

Слой опавших листьев - очень важная среда обитания диких животных, рассказал Дэвид Мизежевский из Национальной федерации дикой природы, сообщает The Washington Post. "Всевозможные существа полагаются на это для своего выживания как на место, где они могут найти пищу и укрытие, а во многих случаях даже завершить свой жизненный цикл", - отметил он.

По словам экспертов, благодаря толстому лиственному покрову во время холодной зимы критически важные виды опылителей - пчелы, бабочки и моль, имеют среду для жизни. Кроме того, толстый слой листьев может стать убежищем для амфибий, а также мелких млекопитающих, например, бурундуков.

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"Это (наличие листьев - Ред.) позволяет им пережить зиму, а потом появиться, чтобы потенциально опылять ваш сад, чтобы помочь контролировать других вредителей", - сказал исполнительный директор общества защиты беспозвоночных Xerces Скотт Блэк.

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Стало известно, что надо сделать, чтобы в вашем саду не гадили коты. Советами поделился сын основателей компании Total Clean Карлос Гарсия.

Эксперт отметил, что коты любят рыхлую землю, поэтому можно добавить в почву, например, яичную скорлупу, и тогда животные не захотят копаться в вашем саду. Кроме того, можно посадить растения, запах которых не нравится котам, - это лаванда и розмарин.

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