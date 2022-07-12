Петиция на сайте президента уже набрала свыше 25 тысяч подписей.

В Одессе предложили вместо памятника российской императрице Екатерине II установить монумент американскому порноактеру Билли Херрингтону, который снимался в гей-фильмах.

Такая петиция появилась на сайте президента 20 мая, а по состоянию на вторник, 12 июля, набрала более 25 тысяч подписей, и теперь ее должен рассмотреть украинский лидер Владимир Зеленский.

В петиции отмечается, что Екатерина II своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре и сам факт установки ее памятника был страшной ошибкой.

"…каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить", - говорится в документе.

В петиции предлагается вместо памятника Екатерине II установить такой монумент - Херрингтон сидит с бутылкой пива за барной стойкой.

В документе утверждается, что установив такой памятник, в частности, украинская сторона покажет, что Одесса - не часть русской культуры, а имеет свою культуру и чувство юмора, а также будет дан четкий сигнал о поддержке ЛГБТ-сообщества.

Ранее стало известно, что в Украине необходимое количество голосов набрала петиция о легализации однополых браков. Теперь предложение должен рассмотреть Владимир Зеленский.

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