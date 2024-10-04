Вы можете привлечь к поискам друзей.

Вокруг нас так много предметов, которые легко теряются на общем фоне и остаются незамеченными. Именно поэтому нас так удивляет обман зрения, который мы замечаем, когда сталкиваемся с оптическими иллюзиями.

УНИАН публикует новую загадку, которая точно вам понравится. Так, в огромной корзине с оливками потерялось зеленое яблоко. Быстро найти его помогут только чрезвычайная внимательность к деталям и умение концентрироваться, которыми может похвастаться не каждый.

На поиски сочного яблока у вас есть всего 11 секунд. Для выполнения задания понадобится максимальная сосредоточенность, однако не стоит забывать о времени!

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Начинайте, когда будете готовы.

Те, кому не хватило времени для поиска разгадки, теперь могут спокойно рассмотреть изображение и попробовать найти яблоко в спокойном темпе. Свой ответ можно проверить ниже.

Где же спрятали яблоко?

Теперь, когда вы увидели ответ, то можете удивиться, как этот популярный фрукт можно было не заметить раньше.

Другие головоломки от УНИАН

Если вам нравятся оптические иллюзии по поиску лишнего или странного, то попробуйте рассмотреть среди почтенных птиц сову, которая немного отличается от других.

Также предлагаем вам отыскать милого хомячка в большой комнате, где почти все предметы "сливаются".

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