На поиски есть всего пять секунд.

Интересные головоломки - это отличный способ укрепить логику и отточить способности к критическому мышлению. Кроме того, разнообразные иллюзии помогают отвлечься от повседневных дел.

УНИАН подготовил для вас увлекательную фотоиллюзию с почтенными совами. На первый взгляд кажется, что все они абсолютно одинаковые, однако это не так. Ваша задача состоит в том, чтобы отыскать особенную птицу, не зная, что именно с ней не так.

Самое время задействовать все ваши стратегии и умения, чтобы успеть найти сову, отличающуюся от других, всего за пять секунд.

Видео дня

Не унывайте, если не смогли справиться с задачей за пять секунд. Эта головоломка действительно не из простых, однако она может стать для вас хорошей практикой. Кто знает, возможно в будущем вы станете настоящим гуру в решении таких задач.

Разгадка

Особенная сова отличается от других тем, что имеет глаза разного цвета.

Головоломки для детей и взрослых

Ранее УНИАН публиковал "хитрую" картинку, на которой изображена дырявая футболка. Вы должны быстро посчитать эти дырки, зная, что это задание с подвохом.

А любители головоломок с животными оценят другую оптическую иллюзию, где среди диких кабанов спряталось хорошо известное всем животное.

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