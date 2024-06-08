Этим летом вы сможете поразить всех на пикнике, приготовив экспресс-пирог с яблоками и грушами.

Если вы ищете легкий десерт, который выглядит впечатляюще, экспресс-пирог с яблоками и грушами от телезвезды, кулинара Мэри Берри - отличный рецепт, который можно иметь под рукой вместе с готовой выпечкой. Об этом пишет Express.

Отмечается, что используя всего шесть ингредиентов, этот пирог выглядит очень вкусным и готов к выпеканию менее чем за 30 минут.

Если приготовить этот пирог по рецепту, которым поделилась эксперт, этот пирог рассчитан на шесть порций, что делает его идеальным для званого ужина или семейных встреч.

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Ингредиенты

200 г яблок Брамли, очищенных от кожуры, сердцевины и нарезанных кубиками;

Две спелые груши, очищенные от кожуры, сердцевины и грубо нарезанные кубиками;

Четыре столовые ложки лимонного курда;

500 г готового слоеного теста;

Одно взбитое яйцо;

30 г сахара демерара; 30 г сахара демерара;

Сахарная пудра, для подачи.

"Сначала разогрейте духовку до 220 C. ... Чтобы сэкономить время, вы даже можете засунуть туда противень для предварительного разогрева, пока вы готовите остальное. Теперь возьмите нарезанные яблоки и груши и бросьте их в миску с лимонным курдом. Убедитесь, что все фрукты хорошо покрыты. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто, пока оно не станет круглым. Обрежьте любые неровные края острым ножом, чтобы оно было примерно 33 см в ширину. Осторожно поднимите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, следя, чтобы оно не раскололось и не растянулось", - советует эксперт.

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