В Индии произошел тот самый случай, о котором хоть раз, но точно думала каждая женщина после визита в парикмахерскую.

Индийский суд обязал местный салон красоты заплатить модели колоссальную компенсацию за плохую стрижку.

Об этом сообщает BBC.

Как говорится в иске, обладавшая длинными волосами женщина обратилась в одну из парикмахерских Дели еще в 2018 году.

Клиентка дала конкретные инструкции о том, какой образ ей нужен, но парикмахер обрезал большую часть ее волос, "оставив только 4 дюйма (чуть больше 10 см - УНИАН) от макушки до плечей".

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на октябрь: когда можно стричь и красить волосыЭто привело к тому, что у истицы, работницы фирмы по производству товаров для волос, произошел нервный срыв и развилась психическая травма - она не могла сосредоточиться на своей работе и была вынуждена уволиться.

Кроме того, она была вынуждена два года переживать эмоциональные страдания.

В Национальной комиссии по разрешению потребительских споров Индии пришли к выводу, что случившееся "полностью изменило ее образ жизни и разрушило ее мечту стать топ-моделью".

На этом фоне Суд по делам потребителей Индии обязал салон выплатить своей клиентке 20 миллионов рупий (271 тысяч долларов США).

"Она перестала видеть себя в зеркале. Она профессионал в области коммуникаций, и должна участвовать во встречах и интерактивных сессиях. Но она утратила уверенность в себе из-за короткой стрижки", - постановил судья.

У администрации салона красоты есть возможность обжаловать приговор.

Напомним, в прошлом году в России обнаружили парикмахера, который заразил коронавирусной инфекцией более 20 человек.

Автор: Станислав Кожемякин