Индийский суд обязал местный салон красоты заплатить модели колоссальную компенсацию за плохую стрижку.
Об этом сообщает BBC.
Как говорится в иске, обладавшая длинными волосами женщина обратилась в одну из парикмахерских Дели еще в 2018 году.
Клиентка дала конкретные инструкции о том, какой образ ей нужен, но парикмахер обрезал большую часть ее волос, "оставив только 4 дюйма (чуть больше 10 см - УНИАН) от макушки до плечей".
Читайте такжеЛунный календарь стрижек на октябрь: когда можно стричь и красить волосыЭто привело к тому, что у истицы, работницы фирмы по производству товаров для волос, произошел нервный срыв и развилась психическая травма - она не могла сосредоточиться на своей работе и была вынуждена уволиться.
Кроме того, она была вынуждена два года переживать эмоциональные страдания.
В Национальной комиссии по разрешению потребительских споров Индии пришли к выводу, что случившееся "полностью изменило ее образ жизни и разрушило ее мечту стать топ-моделью".
На этом фоне Суд по делам потребителей Индии обязал салон выплатить своей клиентке 20 миллионов рупий (271 тысяч долларов США).
"Она перестала видеть себя в зеркале. Она профессионал в области коммуникаций, и должна участвовать во встречах и интерактивных сессиях. Но она утратила уверенность в себе из-за короткой стрижки", - постановил судья.
У администрации салона красоты есть возможность обжаловать приговор.
Напомним, в прошлом году в России обнаружили парикмахера, который заразил коронавирусной инфекцией более 20 человек.