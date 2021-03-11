Тренды в стрижке определяют стилисты и мировые бренды.

Мода на стрижки постоянно меняется: некоторые вещи теряют актуальность, а другие вновь становятся трендовыми. Общие тенденции этой весны - естественность, расслабленность, легкая небрежность. Сейчас не считаются модными строгие или вычурные прически, крупные неестественные кудри и сложные стрижки. В целом тренды сезона определяют мировые бренды, известные дизайнеры и показы мод.

Стрижка пикси для коротких волос

Пикси - это супермодная стрижка для коротких волос, которая может быть как дерзкой, так и романтичной. В трендовом варианте стрижки волосы на затылке должны быть короче, чем спереди, а укладку рекомендуется делать слегка спутанной и небрежной.

Темное каре

Каре - это главный хит молодежных стрижек, по которой сходят с ума современные подростки. А взрослых женщин такая стрижка омолаживает и освежает. Видов каре существует множество, однако самыми модными этой весной считаются стрижки с каштановым цветом волос и слегка небрежной укладкой. Стильно также смотрится каре с объемом у корней.

Стрижка шегги

Шегги - это стрижка с рваными кончиками, которая выглядит слегка взлохмаченной и взъерошенной. Она была в тренде в 70-ых годах, а сейчас вновь вернулась на модные показы и красные дорожки. Такая прическа одинаково хорошо смотрится в любом цвете и длине волос, а также хорошо сочетается с более темными корнями.

Эффект мокрых волос

Влажные волосы, словно вы только что вышли из душа, - одна из модных тенденций весны-лета 2021. Создать такой эффект можно, если зачесать волосы назад и использовать специальный гель для укладки. Прическа подойдет не всем, но на вечеринке смотрится эффектно.

Низкий хвост

В этом сезоне стилисты предлагают обратить внимание на низкий зализанный хвост - трендовую прическу для длинных волос. Хвост можно украсить резинкой или заколкой, или спрятать резинку под волосами для делового образа. Такая прическа также очень удобна в повседневной носке.

Короткая челка

Такие бренды как Paco Rabanne, Fendi, Dior и Adeam этой весной часто приглашают на показы моделей с короткой челкой. Челка выше бровей придает девушке легкий французский шарм и делает внешность моложе. Короткая челка подойдет не всем - её можно носить девушкам с вытянутым овальным лицом. Для небрежной прически подойдет рваная челка, а для симметричной - ровная.

Пробор посередине

Стилисты многих брендов и модных домов создали новый тренд этого сезона - прическу с пробором ровно посередине. Она хорошо выглядит на длинных волосах. При этом челка либо отсутствует, либо уложена по бокам. Чёткую симметрию смягчает лёгкая небрежность и волнистость, а также натуральный цвет волос.

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Автор: Екатерина Пулатова