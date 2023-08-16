43% подростков не помнят ни одного отпуска, во время которого папы не делали что-то, за что им было стыдно.

Во время типичного семейного отдыха папы заставляют детей-подростков смущаться и испытывать стыд из-за них в среднем более 20 раз. Такими оказались результаты опроса, в котором приняли участие около тысячи подростков, пишет Daily Express.

Ошибок, которые совершают родители, немало. Папы носят носки с босоножками или, наоборот, неуместную "молодежную" одежду, громко ругаются, постоянно фотографируются (в частности, с селфи-палкой), рассказывают анекдоты, спят и храпят у бассейна, танцуют, жадно наедаются на фуршете, встают очень рано, чтобы занять шезлонги и тому подобное.

В среднем папы в неделю отдыха допускают 22 таких ошибки. О неуместном поведении папы во время отпуска, заставляющем краснеть, заявили 54% опрошенных подростков. 24% из-за негативного опыта старались избегать отпуска с родителями. А 43% сказали, что не помнят ни одного отпуска, во время которого не произошло бы что-то унизительное.

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34% опрошенных пап признались, что намеренно создавали ситуации, в которых дети будут чувствовать себя неприятно. А 49% назвали это обязательным занятием на отдыхе.

53% опрошенных пап при этом считали, что вели себя "круто" во время отпусков.

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