Эти женщины не просто делают себя лучше изо дня в день, они также поднимают планку для всех остальных.

Есть женщины, которые живут сами по себе и не идут за толпой, и при этом чувствуют себя более чем счастливыми от жизни в стиле одинокого волка.

Эта особая порода женщин не только выживает без романтики, но и чувствует себя весьма счастливо, пишет Hackspirit. Они обладают уникальным набором черт, выходящих за рамки простой независимости. Эти черты делают их не просто отличными партнерами, но и феноменальными друзьями, коллегами и людьми в целом.

1. У нее необычные хобби

Они осваивают терменвокс или обучают свою домашнюю игуану паркуру. Речь идет о том, чтобы удовлетворить их любопытство и не позволить жизни стать скучной. То есть их хобби не является полностью социально привычным, вместо этого они любят рисковать и находить наиболее нишевые интересы, которые осваивают.

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2. Твердые границы

Эти женщины овладели искусством "нет". Они не берут на себя чрезмерные обязательства, не упрашивают людей и не извиняются за то, что ставят на первое место собственные интересы.

3. Королевы разговоров с собой

Эти женщины не позволяют своему внутреннему критику унижать их самооценку. Фактически, они превратили свой внутренний голос в команду, готовую подбадривать. Вместо неуверенности в себе они практикуют аффирмации и мантры.

4. Приоритет личного времени

Эти женщины выводят "время для себя" на новый уровень. Они могут отправиться в одиночный поход, провести выходные в камере сенсорной депривации или просто запереться в комнате с книгами. Это не эгоизм – это чистая забота о себе.

5. Она отличный собеседник

Эти женщины говорят не только о погоде или сериалах Netflix. Они углубляются в философию, обсуждают политику или анализируют символику последнего альбома Тейлор Свифт. Они не боятся углубляться и высказываться жестко, и у них есть несколько интересных интеллектуальных тем, которые они более чем готовы обсуждать.

6. Сильная преданность

Эти женщины знают силу настоящей дружбы. Они приходят, слушают без осуждения и предлагают непоколебимую поддержку. Это те друзья, которым можно позвонить в 3 часа ночи, чтобы поболтать или посмеяться. Они будут бороться за вас, защищать своих близких и никогда не будут распускать слухи. Они яростно преданы, их преданность никогда не колеблется и не меняется со временем.

7. Искатели приключений, создатели приключений

Они отправляются в путь, создавая свои собственные приключения, будь то открытие бизнеса, путешествие в одиночку или просто пробуют что-то новое еженедельно. Они знают, что жизнь слишком коротка и не боятся рисковать, прокладывать новые пути и принимать неизведанное.

8. Ее EQ высок

Эти мощные женщины не просто созвучны своим эмоциям, они практически свободно ими владеют. Они понимают свои триггеры, знают, как сказать о своих потребностях, и являются экспертами в установлении здоровых границ.

Эти сильные и сдержанные женщины превосходно умеют не только демонстрировать свое сочувствие на словах, но и действовать в соответствии с этим, пытаясь помочь другим, где только могут.

9. Большой сторонник принципа "Меня достаточно"

Эта непоколебимая вера в себя часто лежит в основе внутренней силы и стойкости этих невероятных женщин. У них есть глубоко укоренившаяся вера в свою ценность, независимая от каких-либо романтических отношений.

Они знают свои сильные и слабые стороны и все, что между ними, но ничто из этого не умаляет их достоинств.

Они могут любить, и любят страстно, но не привязываются к другим до такой степени, что жертвуют частью себя. Они знают, что они самостоятельны, и им не нужен кто-то еще, чтобы подтвердить их счастье.

Все это сочетается в спокойной уверенности, уверенности в себе, которая излучается наружу изнутри.

Другие новости об отношениях

Наши отношения и связи с другими играют решающую роль в нашем счастье и благополучии. Когда мы пренебрегаем этими связями, отдавая приоритет работе или уединенным занятиям, мы можем чувствовать себя изолированными и неудовлетворенными.

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