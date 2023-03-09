Блогерша убеждена, что концерт был организован для россиян тоже.

Российская Instagram-блогерша Лана Нагорная поделилась со своей 500-тысячной аудитории впечатлениями от посещения концерта украинской группы "Бумбокс" в Майами.

В своих Stories Лана заявила, что "второй день в а*е после этого концерта".

Вся проблема в том, что россиянка просто хотела развлечься, но артисты все время вспоминали о войне в Украине. И это ее возмутило, несмотря на то, что Лана и ее окружение якобы против войны.

Видео дня

"Но то, что со сцены будет нон-стопом агитация, как все русские должны сд*хнуть, от какой болезни. И даже русские дети чем и как должны обязательно заболеть. Я ох*нела - это ничего не сказать!" - написала россиянка.

Потом блогерша добавила, что концерт Бумбокс организован в Майами якобы не только для украинских беженцев, но и для россиян, прячущихся в Америке "в том числе из-за "сво" (так Путин называет войну - УНИАН). "И ты нам со сцены желаешь с*хнуть?!" - обратилась россиянка к артистам.

Позиция "Бумбокса" по войне в Украине - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения группа заняла четкую позицию по войне и к русским оккупантам, а лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк даже пошел в ВСУ.

Его исполнение украинской песни "Ой, у лузі червона калина" стало настоящим хитом не только в Украине, но и в Европе. А легендарный Pink Floyd записал с музыкантом совместный трек "Hey Hey Rise Up" на основе "Ой, у лузі".

В марте у группы запланированы ряд благотворительных концертов в США.

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