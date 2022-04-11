Вырученные средства от релиза композиции передадут в помощь украинским беженцам и военным.

Первый за почти тридцать лет хит британской группы Pink Floyd возглавил несколько музыкальных хит-парадов мирового уровня. Композиция примечательна тем, что в ней музыканты использовали вокал лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка с инструментальным сопровождением квартета. Деньги, заработанные на релизе, артисты передадут на помощь Украине.

Об этом сообщается на официальной странице группы "Бумбокс".

"США, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Канада, Польша, Чехия, Финляндия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Южная Африка, Швеция – сингл "Hey, Hey, Rise Up" на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги уходят в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору", - сказано в сообщении на странице группы.

Напомним, ранее лидер "Бумбокса" жёстко обратился к оккупантам. Также Андрей Хлывнюк рассказал историю пятилетней девочки, отца которой убили оккупанты.

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