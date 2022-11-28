Он заявил, что общается только с адекватными людьми.

Украинский артист, лидер группы "Бумбокс", а с начала полномасштабного российского вторжения и боец ВСУ Андрей Хлывнюк рассказал, как общается с россиянами на поле боя.

В интервью Янине Соколовой он признался, что встречи с россиянами на фронте действительно случаются, однако он общается только с теми, кто "топит" за Украину.

"Я иногда общаюсь с россиянами, которые находятся здесь или на линии фронта, делают работу свою разную, журналистскую. Многие из них начинают разговор: "Привет. Если хочешь, можешь плюнуть мне в лицо сразу, а потом я оботрусь и начнем уже дальше как-то искать общий язык". Я смеюсь над этим и понимаю, что человек адекватный, самоироичный и нормальный", - сказал Хлывнюк.

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Он добавил, что общается с российским рэпером Noize MC, который еще 24 февраля поддержал Украину и сказал, что нужно бежать из России и собирать деньги на помощь Украине.

Что Noize MC говорит об Украине

В интервью Юрию Дудю Noize MC отметил, что хочет, чтобы Россия отстала от Украины. Во время этого тяжелого разговора Иван заплакал.

К тому же, в 2021 году Noize MC выступал в Украине. Во время одного из концертов он исполнил свою песню Yes future, в которой изменил припев.

"Россия впереди планеты всей, но Украина немного первей. И вам скоро сто пудов повезет, свежий ветер разгонит все черные тучи", - прочитал тогда рэпер.

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