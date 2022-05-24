Музыкант с первых дней полномасштабного вторжения РФ встал на защиту родной страны.

Андрей Хлывнюк после 24 февраля текущего года сменил микрофон в руках на оружие - он отправился воевать, чтобы защитить родную страну от российских оккупантов.

За это время он побывал на разных позициях. По информации журналиста Юрия Кошмарченко, сейчас лидер группы "Бумбокс" отправился на восток, где ситуация особенно напряжена.

"А я в то же время понял: моя главная миссия на этой войне – немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он так скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока". Я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил", - написал Кошмарченко на своей странице в Facebook.

Напомним, трек Pink Floyd с вокалом Андрея Хлывнюка "Hey Hey Rise Up" возглавил мировые хит-парады.

Вас также могут заинтересовать новости: