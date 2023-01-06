В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине. Но какой сюрприз их ждал, когда они увидели его загранпаспорт.
Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, мужчине, очевидно, стыдно быть россиянином, ведь он разрисовал свой паспорт в украинскую национальную символику:
"В своем заграничном паспорте он нарисовал флаг Украины с надписями "Україна понад усе" и "Путин х**ло", графу "гражданство" вообще зачеркнул".
По информации украинских пограничников, дальше это "творчество" россиянина будет изучать Национальная полиция.
Курьезы с российскими оккупантами в Украине
После начала полномасштабного вторжения России в Украину сеть заполонили видео, подтверждающие ограниченность российских оккупантов и их родных. Зато такие ролики - очередной повод для украинцев высмеять захватчиков.
Так, мать одного из пленных российских военных, который приехал воевать в Украину и был задержан, неожиданно отказалась говорить с ним по телефону.
Еще один российский солдат, которого бросили раненым на поле боя, делал вид, что потерял память. Изобретательного россиянина разоблачили.
Другой российский оккупант сообщил жене, что попал в плен. Однако та известила его, что живет с любовником.