Мужчина решил креативно "поработать" над своим документом.

В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине. Но какой сюрприз их ждал, когда они увидели его загранпаспорт.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, мужчине, очевидно, стыдно быть россиянином, ведь он разрисовал свой паспорт в украинскую национальную символику:

"В своем заграничном паспорте он нарисовал флаг Украины с надписями "Україна понад усе" и "Путин х**ло", графу "гражданство" вообще зачеркнул".

По информации украинских пограничников, дальше это "творчество" россиянина будет изучать Национальная полиция.

Курьезы с российскими оккупантами в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину сеть заполонили видео, подтверждающие ограниченность российских оккупантов и их родных. Зато такие ролики - очередной повод для украинцев высмеять захватчиков.

Так, мать одного из пленных российских военных, который приехал воевать в Украину и был задержан, неожиданно отказалась говорить с ним по телефону.

Еще один российский солдат, которого бросили раненым на поле боя, делал вид, что потерял память. Изобретательного россиянина разоблачили.

Другой российский оккупант сообщил жене, что попал в плен. Однако та известила его, что живет с любовником.

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