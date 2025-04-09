Британцу запретили посещать все пабы страны: что он сделал

Кроме того, суд обязал мужчину носить алкобрелок в течение 120 дней.

Мужчину из Ноттингемшира лишили права посещать все пабы Англии и Уэльса. Причиной стало жестокое нападение, которое устроил этот посетитель, пишет Nottinghamshire Live.

38-летнему Полу Ормонду запретили посещать любые пабы на территории Англии и Уэльса в течение двух лет после того, как он совершил нападение на другого человека, завершившееся серьезными травмами. Инцидент произошел в пабе Turks Head после дня злоупотребления алкоголем. Нападение было квалифицировано как "жестокое".

Около 22:40 в субботу, 6 июля, после ссоры в пабе, Ормонд ударил мужчину кулаком в голову, нанеся тяжелые повреждения - переломы лица, включая глаз, нос и щеки. Пострадавшему понадобилось несколько хирургических вмешательств и установка металлических пластин.

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Во время судебного заседания 3 апреля в Ноттингемском суде Ормонд признал себя виновным в неумышленном причинении тяжких телесных повреждений. Суд приговорил его к двухлетнему условному сроку, назначил 120 часов общественных работ, а также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере £7,500.

К тому же, Ормонда оснастят специальным браслетом для контроля за уровнем алкоголя, который каждые полчаса будет анализировать его пот в течение 120 дней. В суде зачитали заявление пострадавшего, в котором говорилось о психологических последствиях нападения - потеря уверенности, проблемы в личной жизни и отказ от планов переезда за границу.

Судья охарактеризовал Ормонда как "пьяного головореза". Как оказалось, у мужчины уже есть криминальная история, включающая нанесение телесных повреждений, участие в драках и нападение на полицейского.

"Это было жестокое нападение, которое продолжает оказывать серьезное влияние на жертву", - прокомментировал сержант Эндрю Сансом из полиции Ноттингемшира. - "Мы надеемся, что этот приговор повлияет на дальнейшие решения правонарушителя. Насилие является абсолютно неприемлемым, и мы всегда будем работать над тем, чтобы виновные понесли ответственность".

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