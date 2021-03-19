Судя по фотографии, других пассажиров ничуть не удивил необычный персонаж эпохи пандемии.

В киевском метрополитене заметили мужчину в противогазе.

Фотографию опубликовала на своей странице в Facebook Ната Камбарова.

На ней видно, как в вагоне поезда сидит мужчина в противогазе и кепке «хулиганке», которая, стоит отметить, прекрасно вписалась в киберпанковский стиль мужчины.

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Другие пассажиры как ни в чем не бывало смотрят в окно или в мобильный телефон, даже не обращая внимания на необычного персонажа в вагоне.

«Неизвестный мужик, прости за использование твоего фото без письменного согласия. Но все же. На метро гидропарк даже защита от короны суровее», - прокомментировала Ната.

Локдаун в Киеве

В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

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Автор: Денис Прядко