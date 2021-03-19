В киевском метрополитене заметили мужчину в противогазе.
Фотографию опубликовала на своей странице в Facebook Ната Камбарова.
На ней видно, как в вагоне поезда сидит мужчина в противогазе и кепке «хулиганке», которая, стоит отметить, прекрасно вписалась в киберпанковский стиль мужчины.
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Другие пассажиры как ни в чем не бывало смотрят в окно или в мобильный телефон, даже не обращая внимания на необычного персонажа в вагоне.
«Неизвестный мужик, прости за использование твоего фото без письменного согласия. Но все же. На метро гидропарк даже защита от короны суровее», - прокомментировала Ната.
Локдаун в Киеве
В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.
|Запрещено
|Ограничение
|Разрешено
|Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы
|Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека
|Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
|Запрещена работа ТРЦ
|Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
|Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
|Запрещено проведение людных религиозных богослужений
|Автозаправочные станции будут работать без кафе
|Будут работать детские сады
|Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)
|Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи
|Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
|Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
|Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
|Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению
|Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
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