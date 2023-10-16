Соседская болтовня закончилась скандалами в двух семьях.

Один человек разрушил брак своего сосед после того, как тот донес на него за курение.

Как пишет Mirror, хоть мужчине было 30 лет, он все равно скрывал свою вредную привычку от отца. Он учился и работал в другой стране, а затем вернулся в свой родительский дом. Впрочем, отец все же не знал, что сын курит.

"В плохой день я выкуриваю от пяти до шести штук в пачку из 20 штук. Теперь время от времени я курю во время вечеринок или во время стресса", - поделился мужчина.

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В семье мужчины сейчас некоторые проблемы, поэтому он находится в состоянии стресса. Курение помогает справиться с этим. Впрочем, 50-летний сосед решил донести отцу о вредной привычке сына.

"Мой папа дал мне много свободы во всех моих решениях и образе жизни. Однако он всегда против курения (по причинам его детства). Поэтому он был очень зол. Я разозлился на соседа", - рассказал мужчина.

50-летний сосед был женат, но его жена работала в другом городе, поэтому редко бывала дома. Через несколько дней мужчина увидел, как соседский мужчина устроил свидание с женщиной. Он не придал этому значения, но спросил его племянника, на долго ли вернулась тетя. Удивленный родственник соседа отметил, что тета не возвращалась. Она все еще в другом городе.

Выяснилось, что у соседа есть любовница. Во время одной из семейных ссор племянник проговорился об этом. Жена узнала о неверности из-за доноса о курении. Мужчина признался, что держал бы язык за зубами, если бы надоедливый сосед не совал своего носа в его дела. Комментаторы его поддержали.

"Чего он ожидал, когда рассказал о вас, взрослом человеке? Мол, я серьезно не могу понять, почему он почувствовал необходимость поговорить с вашим отцом. Вам 30, а не 13! Играешь глупые игры - выигрывай глупые призы. Он этого заслуживает", - написал один из комментаторов.

Другой пользователь сказал: "Измена намного хуже, чем курение, и то, что его поймали, не ваша вина".

Напомним, что ранее в Сиднее мужчина решил взыскать дополнительную плату за жилье с соседа из-за того, что тот работает дома. Некоторые комментаторы поддержали эту идею.

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