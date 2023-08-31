В гараже "скучали" старинные автомобили, включая Volkswagen Bug и Mercedes Benz.

Режиссер и фотограф Джереми Эксплорес случайно наткнулся на особняк стоимостью более 13 миллионов долларов в Северо-Восточной Америке, где нашел настоящие сокровища - там было полно брошенных предметов роскоши на тысячи долларов.

Как пишет Mirror, городской исследователь нашел совершенно новую коллекцию дизайнерской обуви стоимостью более 12 тысяч долларов, которая осталась с 2016 года, а также роскошные автомобили, которые уже начали ржаветь.

По словам Джереми, в особняке было 10 спальных комнат и 11 ванных комнат. В гараже "скучали" старинные автомобили, включая Volkswagen Bug и Mercedes Benz, а в одной из комнат он увидел удивительную коллекцию обуви Chanel, Christian Louboutin и Nike Air Max, и все еще в коробках, на которых был толстый слой пыли.

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Городской исследователь узнал, что огроменный дом был построен местным хирургом, у которого было несколько медицинских кабинетов в этом районе. Хирург перевез свою семью в дом, пока он строился, однако через полгода он и его 15-летний сын погибли в авиакатастрофе.

Дом не смогли достроить, потому что его владелец погиб, и остались большие долги. Поэтому дом не смогли и продать.

"Но секрет этого особняка заключается в огромном количестве ценностей, которые остались внутри, включая роскошные автомобили, роскошную мебель, дорогую дизайнерскую одежду и многое другое", - сказал исследователь.

Джереми также признался, что когда рассказывает историю этого загадочного дома, то люди очень удивляются и в то же время начинают грустить по семье и дому, который начала уничтожать природа.

Ранее УНИАН сообщал, что городской исследователь Дэниел Симс, который разыскивает и снимает "странные и чудесные" заброшенные здания по всей Великобритании, обнаружил заброшенный "жуткий" особняк миллионера, а в нем он нашел много сокровищ и доказательства странного хобби владельца.

Необычный особняк, который, как говорят, когда-то принадлежал миллионеру, Дэниел увидел в Южном Уэльсе, и был поражен, обнаружив причудливую коллекцию владельца, все еще хранящуюся внутри.

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