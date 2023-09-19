Содержимое коробок было потенциально опасным.

Мужчина во время косметического ремонта обнаружил несколько секретных мест: одно скрывалось на чердаке. Этим он спас свой дом от возможного пожара.

Герой истории был очень удивлен, когда мастера по ремонту сообщили ему, что у него есть "дополнительная" комната сверху. Место удалось найти после того, как сняли гипсокартон на одной из стен на чердаке, пишет The Mirror.

Дальнейшие события стали напоминать сюжет мистического сериала: в тайной комнате на чердаке стояли нетронутые коробки с 1960-х годов. Они были по уши набиты какими-то предметами. Подробности о том, что было внутри, владелец дома рассказал на форуме Reddit.

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"Один из рабочих спросил меня, есть ли там какая-нибудь комната. Я понятия не имел. Поэтому мы разрезали гипсокартон и обнаружили там тайник с кучей коробок 60-х годов. Ящики... Они все были набиты!", - отметил он.

Осмелившись заглянуть внутрь мужчина почувствовал один из самых больших "обломов" в жизни. Вместо ценностей или чего-то загадочного он наткнулся на сосновые шишки.

"Ящики были набиты долбанными сосновыми шишками! Один из самых больших обломов в моей жизни", - заявил он.

В конце концов его успокоил один из комментаторов на форуме. Один мужчина отметил, что в детстве его семья также хранила на чердаке шишки. Их использовали для разжигания камина зимой. Другой участник беседы добавил, что вообще-то это создает дополнительные риски для дома, ведь хранить подобные вещи в такой способ опасно - они очень быстро горят и могут наделать беды.

"Это не большой риск для возгорания пожара... Хранить такое на чердаке? Оно так быстро может вспыхнуть", - указал он.

Также оказалось, что коробки с шишками не единственная загадка, которую хранил дом. Примерно через год там нашли еще одно место - тайник под лестницей, но уже с "подарком" из 70-х - кучей игрушек с тех лет.

Мужчина обнаружил у себя дома "ужасную" находку

Напомним, ранее мы рассказали жуткую историю о мужчине, который почувствовал себя героем фильма ужасов из-за тайны дома. Он нашел в своем подвале скрытые двери, к которым не позволял приближаться никому, даже собакам.

Наконец на форуме Reddit его уговорили решиться открыть дверь. "Я отворю ее, когда вернусь с работы, Все, черт возьми!", - согласился мужчина. После этого он исчез и больше не комментировал свою публикацию. Сейчас на форуме продолжается дискуссия о том, что с ним произошло.

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