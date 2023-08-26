Завесу этой тайны удалось приоткрыть, использовав революционную технику сканирования.

Новые высокотехнологичные сканирования Великой пирамиды детализировали знания ученых о загадочной "пустоте" в ее сердце, позволив экспертам догадаться о ее функции.

В частности, таинственная "пустота" внутри знаменитой Великой пирамиды Египта может содержать сокровища фараона, правившего в 26 веке до нашей эры, пишет Dailystar.co.uk. Большое пространство в центре конструкции высотой 481 фут было обнаружено в 2017 году и с тех пор окутано тайной, поскольку никто не знал, что находится внутри.

Но завесу этой тайны удалось приоткрыть, использовав революционную технику сканирования. Так, ученым удалось выяснить, что комната на 10 м больше, чем предполагалось, и ее длина составляет 40 м.

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Теперь эксперты полагают, что доступ к комнате мог осуществляться через таинственный коридор и, что внутри пирамиды могло быть два совершенно независимых набора комнат.

Эксперт по сканированию Себастьян Прокурор добавил, что обнаружены крошечные проходы, очень маленькие, чтобы в них мог пройти любой человек, которые ведут из покоев короля и королевы в какое-то неизвестное место глубоко внутри пирамиды.

"Это все еще остается загадкой даже после многочисленных роботизированных исследований", - сказал он. "Они определенно созданы человеком. Это оставляет кое-что для понимания будущим поколениям".

Мэтью Сибсон из археологического подкаста Ancient Architects предложил, что большая пустота - "это одна или несколько прихожих, где фараон хранил драгоценные королевские и религиозные предметы, которые он будет использовать в загробной жизни".

Тайны египетских пирамид

Ученые заявили о нахождении этой комнаты в марте этого года. Ее обнаружили недалеко от главного входа в пирамиду возрастом 4500 лет.

А в августе археологи разгадали каким образом люди ередвигали каменные плиты для строительства пирамид.

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