Таким образом сотрудники решили выразить протест против некоторых ковидных ограничений в стране.

19 января в Нидерландах многие учреждения культуры на один день решили кардинально сменить профиль своей работы в знак протеста против новых правил по борьбе з COVID-19: в стране разрешили работать парикмахерским, салонам красоты и спортивным залам, однако работа музеев, театров, баров и кафе по-прежнему под запретом.

"Посещение музея - это безопасное посещение, и оно столь же важно, как и поход в маникюрный салон, а может быть, еще важнее. Мы просто просим быть последовательными… создавать правила таким образом, чтобы все их понимали. На данный момент этого, кажется, не хватает", - цитирует BBC директора музея Ван Гога в Амстердаме Эмили Горденкер.

Музей Ван Гога стал одним из многих учреждений, которые приняли участие в акции и на один день попробовали себя в роли маникюрных салонов, студий йоги, спортзалов, парикмахерских и других разрешенных заведений.

Так, к примеру, культурный центр Де Бали в Амстердаме обошел правила, открывшись как религиозное учреждение под названием "Философское общество, сообщество разума". Знаменитая галерея Маурицхейс в Гааге организовала тренировки. А художественный музей "Панорама Месдаха" предложил занятия для "развития ума".

Лимбургский музей в Венло на один день превратился в спортклуб.

"Наши коллеги покинули свои рабочие места для активного занятия зумбой", - отметили в музее.

А концертный зал "Консертгебау" в Амстердаме и вовсе совместил оркестровую репетицию со стрижкой людей прямо на сцене, так как нидерландским оркестрам разрешено репетировать, но не разрешено допускать на концерты зрителей.

При этом любой, кто посещал перформансы заведений культуры, должен был показать QR-код, соблюдать физическую дистанцию ​​и носить маску. Организаторы настаивают, что их протест отличается от протеста тех, кто выступает против вакцинации или отрицает необходимость всех ковидных ограничений.

Местные власти, однако, заявили, что культурные протесты недопустимы, как бы интересно они ни выглядели.

Ранее УНИАН рассказывал, как бизнесмен из Тернополя переделал ресторан в храм, а хостел в монастырь, чтобы работать без ограничений во время карантина.

А в Аргентине священник открыл в церкви "фальшивый" бар в знак протеста против ограничения на религиозные собрания.

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